Arte del Centre Pompidou en Bellas Artes

41 obras de arte del Centre Pompidou viajaron hasta el Museo del Palacio de Bellas Artes, en medio de las celebraciones por los 200 años de relación entre México y Francia, y también debido a que el importante recinto parisino se encuentra cerrado por un ambicioso proceso de renovación integral que se extenderá durante varios años.

Por ello, la exposición La forma de la energía. Obras emblemáticas del Centre Pompidou da un recorrido de lo más representativo del Op art y el arte cinético, con piezas que muestran al espectador que el arte abstracto, las figuras geométricas e incluso las líneas tenían que dejar la quietud y comenzar a moverse con el espectador.

De manera que las 41 piezas reunidas en la muestra juegan con la mirada del espectador de la mano de pintura, escultura, y cine, con artistas emblemáticos como Kazimir Malévich, Frantisek Kupka, Robert y Sonia Delaunay, además de Marcel Duchamp, Yves Klein y Victor Vasarely.

Recorrido

En conferencia de prensa, el cocurador de la muestra, Carlos Palacios, señaló que la exhibición da un recorrido por lo más representativo del Op art y arte cinético del siglo XX, desde inicios de siglo hasta los años 90. “Ese arte empezó a pensarse desde las formas de la energía, desde el movimiento, desde todas esas formas en que la obra de arte intentaba movilizar al espectador desde varios aspectos, todo pensado desde la idea que el arte abstracto tenía que salir de la rigurosidad de las formas planas y geométricas hacia una relación con el espectador”, explicó.

Un aspecto central de la muestra es la presencia de artistas latinoamericanos en estas transformaciones del arte moderno, entre ellos Jesús Rafael Soto y Carlos Cruz-Diez, quienes encabezaron la vanguardia internacional dentro de las corrientes vinculadas con el arte cinético. Palacios detalló que la exhibición se articula en 5 núcleos o capítulos: Dinamismo; Movimiento MADI y Arte Concreto-Invención; Op Art y arte cinético; Energía de la materia; y Grupo Zero.

De acuerdo con Palacios, el arte cinético tuvo una importancia influencia en el cine, por lo que se dedican dos cintas de videoarte de Duchamp y otra de Hans Richer, en la que los cineastas experimentaron con el movimiento de figuras, montajes caprichosos y sonido espacial. “Es un cine muy experimental, les interesaba que las figuras estuvieran en movimiento, y en generar experiencias ópticas al espectador”, señaló.