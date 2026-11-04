Arte y cine retratan extinción de glaciar

La desaparición del glaciar El Ayoloco, en el Iztaccíhuatl, es uno de los casos que deja ver la crisis por el cambio climático, situación que se agrava por la falta de protección a los entornos naturales, y que también inspira arte y cine, como es el caso de la exposición “Tanto tiempo grabado en este presente”, del investigador Pablo Martínez-Zárate y el artista Stefan Schäfer, quienes conjuntan registro documental, performance, instalación y fotografía en una muestra multidisciplinaria que reflexiona sobre aquellas memorias de paisajes que ya no existen por la crisis climática. La exhibición puede apreciarse en la Casa Rafael Galván de la UAM.

Proyecto

Más que una exposición, “Tanto tiempo grabado en este presente” es un proyecto complejo que busca explorar desde diferentes dimensiones cómo el cambio climático es una realidad y de no hacer algo para detenerlo, las consecuencias pueden ser graves. El proyecto de ambos investigadores ganó la convocatoria Enlace Creativo 2026, impulsada por la Embajada de los Países Bajos. “Había varios componentes que mezclaban nuestras prácticas artísticas, por un lado, una intención performática de Stefan, y esa intención de registros audiovisuales, había que encontrar como traer esos registros al espacio, de ahí que la exhibición incluya objetos de las exploraciones que hicimos en donde estaba el glaciar, y, claro, las piezas audiovisuales que documentan el lugar hoy”, dice Martínez-Zárate.

La muestra está pensada para dialogar con el espacio donde se exhibe, por ello se incluyó una instalación conformada por telas “que evocan ese vació que deja hoy el valle donde antes estaba El Ayoloco”.

Martínez-Zárate rememora que pasaron varios días en el Iztaccíhuatl, con el objetivo de hacer el proyecto lo “más documental posible”.