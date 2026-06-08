Artes convergen en San Carlos

La Secretaría de Cultura del gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo Nacional de San Carlos, presentan la muestra “El imaginario del cuerpo heroico y sus avatares” —escultura, dibujo, grabado, carteles y video—, que propone entretejer las conexiones entre las representaciones contemporáneas del cuerpo humano y aquellas construidas en el arte grecolatino, desde la educación académica hasta su permanencia en la cultura visual actual.

Durante un recorrido, Jorge Reynoso Pohlenz, director del Museo Nacional de San Carlos y curador de la exhibición , detalló la importancia de la colección del recinto como el corazón del programa de exposiciones. “El cuerpo de nuestra colección proviene de un acervo reunido principalmente para servir de modelo y ejemplo para los estudiantes de la antigua Academia de San Carlos”, explicó Reynoso Pohlenz, quien también señaló que las copias y moldes de yeso que llegaron a México compartían la misma raíz lingüística y pedagógica de formar creadores a partir de referentes universales.

El director subrayó la estrecha colaboración con el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, el Museo Nacional de Arte, la Academia de San Carlos, la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, el Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis, el Museo Nacional de la Escultura y colecciones particulares para conjuntar la exhibición, lo que pone de relieve una rica herencia compartida entre instituciones mexicanas.

El cuerpo masculino constituye el eje principal de la exposición, al explorar su construcción heroica vinculada tanto con la tradición militar antigua como con el entrenamiento deportivo. Como parte del recorrido se proyectan fragmentos audiovisuales que van desde los documentales sobre los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, dirigidos por Leni Riefenstahl, hasta la icónica secuencia de entrenamiento de Rocky en las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia.

Revisión crítica y sincretismo local

El director del Museo Nacional de San Carlos enfatizó que la muestra ejerce una postura crítica frente a la imposición de los imaginarios de Occidente. Como uno de los testimonios artísticos más valiosos de la hibridación, destacó la versión en bronce de la escultura del guerrero tlaxcalteca Tlahuicole, realizada por Manuel Vilar.

A decir del curador, la obra combina de forma particular los elementos de identidad local con el canon clásico europeo, un fenómeno de sincretismo visual observable también en monumentos públicos de la capital como el dedicado a Cuauhtémoc en el Paseo de la Reforma.

A la par de recursos multidisciplinarios —que incluyen fragmentos audiovisuales que van desde las filmaciones de Leni Riefenstahl de 1936 hasta las secuencias de entrenamiento de Rocky—, el museo honra la premisa aristotélica de entender la belleza mediante el dibujo. Por ello, las salas tienen espacios dedicados a la práctica del dibujo en vivo frente a las esculturas y se cuenta con un programa público enfocado en reflexionar sobre la diversidad corporal y las representaciones heroicas femeninas y masculinas.

“El imaginario del cuerpo heroico y sus avatares” permanecerá hasta la segunda semana de octubre de 2026, en las instalaciones del Museo Nacional de San Carlos, ubicado en México-Tenochtitlán 50, colonia Tabacalera, Ciudad de México.

La programación paralela a la exposición se puede consultar en las redes sociales del museo como @museo_sancarlos y en Youtube como Museo Nacional de San Carlos.