Artesana gana premio a la mejor obra

El Movimiento Original México, impulsado por la Secretaría de Cultura federal, informó que la artesana Cecilia Gómez Díaz, originaria de San Andrés Larráinzar, fue distinguida con el premio único a la mejor obra en la XIV Edición del Concurso Nacional de Textiles Fonart.

La chiapaneca expuso la obra Kélul. Catálogo, con el que se llevó el prestigiado galardón a casa. Ante esto, la Galería Muy de San Cristóbal felicitó a la creadora y resaltó su gran trayectoria.

“Desde Espacio Muy celebramos con orgullo el reconocimiento que has recibido, fruto de tu talento, dedicación y compromiso con el arte textil maya-tsotsil. Este logro representa no solo un reconocimiento a tu trayectoria, sino también una inspiración para quienes, a través del arte, preservan, transforman y comparten la riqueza cultural de nuestros pueblos”, expresó la galería.

De igual forma, compartieron su agradecimiento por estar cerca del crecimiento de la artesana chiapaneca y expresaron su deseo de que vengan muchos logros más.

Creación

Sobre la pieza por la fue condecorada, indicaron que se trata de un muestrario que rescata la diversidad ancestral de iconografías del pueblo maya en tintes naturales.

La obra está tejida en algodón, lana y seda, y es un lienzo de saberes que honra la riqueza del sur de México en una pieza de 450 centímetros de largo, teñida con elementos como la yerba dulce, pericón, palo de Brasil, grana cochinilla, muicle y achiote. Un trabajo de rescate primordial para la historia del textil mexicano.