La artista plástica Tania Bello se amarró a una de las ventanas del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO), para exigir la devolución de sus obras que se encuentran retenidas desde hace dos meses por el gobierno de Oaxaca.

Con un performance llamado La elección, la artista busca que la administración que encabeza el gobernador Salomón Jara Cruz informe sobre cuándo le devolverán su trabajo y en qué condiciones se encuentran sus pinturas que formaban parte de su exposición “Lenguaje oculto”, una de las muestras temporales que se exhibía en el museo.

Desde la rescisión del comodato por el gobierno de Salomón Jara (Morena), el MACO nuevamente fue cerrado; pero durante esta acción, se quedaron 40 obras retenidas de las artistas Tania Bello, Susana Wald, Patricia Belli y el proyector prestado por de Kadist Art Foundation (EE. UU.).

“Como no nos contestan las cartas que hemos enviado al gobernador y a otros funcionarios, no sabemos nada desde hace dos meses que cerraron el museo, sobre la condición de las obras. Son obras que son mías, una de las exposiciones temporales y otras son de Patricia Belli y de Susana Wald que estaban también en exposición por inaugurarse. Y no hay ninguna gente que nos esté diciendo cuándo van a ser devueltas y cómo están esas obras”, afirmó Bello.

La artista explicó que atarse a la ventana del MACO es un performance que está relacionado con toda la situación compleja en torno al cierre del museo y la retención de sus obras.

“Es sobre cómo se aprende, a partir de amarrarse, a los lenguajes institucionales, como que son muy abigarrados e incomprensibles para todos, incluso para los que trabajan en la misma institución, y todos estamos ahí de algún modo porque queremos obtener algo, y creo que esa es la situación de todos los involucrados en el problema y estamos buscando algo, y cada uno sabe lo que está buscando, pero no lo dice abiertamente”.

Tania Bello dijo que hasta ahora ninguna autoridad del gobierno del estado les ha dado información sobre sus obras y ni el gobernador Salomón Jara ni otros funcionarios han respondido a las cartas que les han enviado para que les sean devueltas sus obras.

“Nos han dado información, solo por medio de la prensa. Nada directo y han dicho que se iba a abrir el museo para la Guelaguetza y no sucedió. Tampoco ha sucedido con las obras y cuándo no las van a devolver”, señaló.

Las quince obras de su exposición retenidas por el gobierno de Salomón Jara, mencionó, son parte de su exposición de titulación y que es una obra muy importante porque no había salido de su taller.