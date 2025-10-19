Artista expone sanación afrocubana

La naturaleza y la espiritualidad afrocubana son parte fundamental de la exposición “Remedios para vencer” de la pintora cubana Gabriela Pez, quien a través de sus creaciones plantea una revisión crítica del canon artístico desde una mirada política e íntima. La exhibición, presentada en la Ciudad de México, marca el debut de Pez en territorio latinoamericano fuera de su país.

Conformada por un grupo de acuarelas de pequeño, mediano y gran formato, la muestra pone en escena una serie de retratos y composiciones botánicas que dialogan con las raíces de la artista, que retrata temas como la sabiduría ancestral, la cosmogonía afrocaribeña y la representación digna de cuerpos racializados.

“Cada pintura es un portal a una historia espiritual”, explica Gabriela Pez. “Mis personajes sostienen plantas específicas utilizadas en rituales de sanación física y espiritual. A través de ellas, investigo mi identidad como mujer afrocubana, y cuestiono la forma en que la negritud ha sido históricamente representada —o invisibilizada— en el arte cubano”.

Autodidacta por formación, Pez inició su trayectoria hace siete años tras dejar de lado su carrera en Relaciones Internacionales. Desde entonces, su práctica ha sido una continua experimentación con materiales y técnicas, incluyendo el uso de pigmentos naturales extraídos de flores silvestres, un método que incorpora en esta exposición bajo la técnica conocida como flower pounding.

Con exposiciones previas en Cuba y París, y respaldada por coleccionistas y residencias internacionales, Gabriela Pez consolida con esta muestra su presencia en el circuito artístico global.

“Remedios para vencer” estará abierta al público hasta el 10 de noviembre de 2025 en Fábrica, espacio fundado por el artista afroamericano Daryl C. Smith, en la colonia 8 de Agosto, alcaldía Benito Juárez.