Artista innovador y de espíritu libre

“Mi arte tiene un mensaje muy simple: ser libre”, dijo Arnaldo Coen, quien fue uno de los más importantes artistas plásticos mexicanos del siglo XX, pieza clave de la Generación de la Ruptura. Esa libertad es algo que siguió expresando el artista hasta su muerte, acaecida en la Ciudad de México y confirmada por su viuda, la galerista Lourdes Sosa. “Con profundo amor y tristeza les comparto que hoy Arnaldo Coen emprendió un nuevo viaje. Su espíritu libre se funde ahora con el gran misterio de la existencia que tanto lo fascinó y que exploró en cada una de sus obras», fue la declaración que compartió Sosa.

El artista que tenía 86 años de edad ya batallaba con varias complicaciones de salud. En la primavera de 2026, en el suplemento cultural Confabulario se reportaba que “ha tenido que permanecer en reposo por cuestiones de salud, aunque eso no ha detenido su impulso creativo”.

Una de sus ultimas exposiciones

“Era un innovador permanente, no dejó de experimentar, yo creo que ese fue el valor supremo hasta sus últimos días. Él ya estaba delicado de salud y siguió pintando y haciendo objetos. Sublimó sus dolores, al final, creando”, afirmó en entrevista el arquitecto Felipe Leal, quien bajo su titularidad en el Seminario de Cultura Mexicana presentaron una de las últimas exposiciones de Coen, titulada “Memoria/ Cuerpo/ Metamorfosis” inaugurada en enero de este año en la Galería 526.

Arnaldo Coen nació en la Ciudad de México, el 10 de junio de 1940, y “traía el arte en sus venas”, dijo Leal. Su abuela fue la mezzosoprano Fanny Anitúa y su padre, el lingüista Arrigo Coen. Desde niño tenía la pasión por pintar y dibujar, una pasión que fue alentada por Diego Rivera, a quien conoció cuando tenía 16 años.

A partir de allí desarrolló como torbellino seis décadas de creación, donde lo experimental, psicodélico y colorido fueron su marca, mientras que la música fue su guía que lo llevó a exponer de forma individual en 1963, a vivir en París, a ir al festival Avándaro, llevar el body painting al Palacio de Bellas Artes, formar parte de la Generación de la Ruptura —en el que también estuvieron Manuel Felguérez, Lilia Carrillo, Gilberto Aceves Navarro y más—, fundar el grupo Salón Independiente, exhibir en Documenta V, en Alemania, y hasta colaborar en el diseño de Dodoma, la nueva capital de Tanzania. Para finalmente ser reconocido con los máximos galardones mexicanos en su campo: el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2014 y la Medalla Bellas Artes 2022 en Artes Visuales.

“La experimentación, la colaboración y la transdisciplina lo definieron”, dijo Pilar García, curadora de la colección del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM, donde también se alberga y exhibe actualmente arte de Arnaldo Coen. “Yo quiero ser como todos los pintores”, dijo Coen en enero, cuando presentó su muestra ‘Memoria/ Cuerpo/ Metamorfosis’ ante la prensa. El artista tenía un conocimiento casi enciclopédico de la historia del arte y no temía referenciar a sus favoritos, como Paul Cézanne y Paul Klee, por mencionar unos pocos ejemplos.