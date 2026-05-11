Artistas dedican exposición a la madre

En la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero se inauguró la tarde del 8 de mayo la exposición pictórica y escultórica “Madre” en la que participaron más de 20 creadores chiapanecos.

De acuerdo a Dan Luviano, museógrafo y organizador de la muestra colectiva expuso que la exposición manifiesta la necesidad de abrir espacios para que los artistas chiapanecos puedan demostrar su talento.

Indicó que para esta actividad se contó con una selección variada de artistas, desde algunos consagrado como a aquellos que apenas van comenzando su trayectoria.

Descanso

Dan aseguró que en esta exhibición pudo reunir a cerca de 22 de expositores que presentaron una colección aproximada de 25 piezas con diversas técnicas y estilos.

“Cada uno de los artistas invitados presenta una o más piezas inspiradas en la figura materna. El tema central es la madre como una manera de festejar esta fecha tan arraigada en la cultura popular”, expresó.

Puntualizó que otro de los métodos es hacer comunidad y propiciar la venta de obras, por lo que los interesados en adquirir pueden visitar la exposición que estará expuesta durante más de 25 días.

Una necesidad

Dan Luviano afirmó que una necesidad que notó al organizar la exposición es la falta de espacios para los artista locales quienes están deseosos de encontrar sitios donde puedan exponer sus obras.

“Estoy viendo que si hay creadores que les interesa mostrar sus obras, cada uno tiene una paleta o un estilo muy diferente. Necesitamos espacios y la casa de la cultura brinda ese lugar”, enfatizó.

En ese sentido invitó a los creadores de arte a presentar su proyecto y su catálogo para ver la posibilidad de dar a conocer su producción en este lugar.

Nuevas miradas

Sofía Aguilar es una joven que participó con un pintura en esta exposición, por lo que charló con Cuarto Poder acerca de su incursión en la pintura.

“Mi obra es un bodegón hecho de óleo sobre tela que me llevó aproximadamente un mes de trabajo. Quise plasmar elementos muy clásicos y colores muy tenues, un tanto nostálgicos por así decirlo”, expresó.

Detalló que algo que quiso resaltar fue la parte inferior del cuadro en donde hay varias telas, así como otros elementos como el jarrón que esta dentro de la pintura.

Sofía relató que su acercamiento a la pintura se dio en tiempos de pandemia encontrando en el óleo una manera para expresar sus ideas.

“Me siento muy cómoda con el óleo, se me hace mucho más fácil que el acrílico. Además como su secado es más rápido puedo trabajar con ciertos relieves”, comentó.

Finalmente invitó a ver su trabajo y el de sus compañeros al visitar la exposición en la casa de la cultura Luis Alaminos, ubicada en la 1ª Norte y 2ª Poniente.