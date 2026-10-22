Artistas descontentos y cifras dudosas

Dos protestas de la comunidad de artistas locales de Guanajuato y el reclamo de los creadores durante la rueda de prensa que dieron los funcionarios de las secretarías locales de Turismo, Cultura y la Universidad de Guanajuato es el corte de caja, con cifras cuestionadas y sin la presencia de autoridades federales, del 54 Festival Internacional Cervantino (FIC).

Con pancartas sobre el desaprovechamiento de la fuerza laboral artística en Guanajuato, megáfonos, guitarras, tambores y disfraces, el jueves y domingo de la última semana del festival, un colectivo de alrededor de 50 artistas tomó las escalinatas del teatro Juárez e hizo actos de protesta.

Los mayores problemas que denuncian es que en este Cervantino faltó una característica esencial del festival desde sus primeros años: el arte callejero. También se refirieron a las dificultades para dialogar con las autoridades, recibir su apoyo y la inaccesibilidad general para utilizar el espacio público (ciertas vialidades y recintos), especialmente cuando transcurren grandes festivales como el FIC.

Testimonios

Nayelli, una de las creadoras que protestó en el teatro Juárez, explicó que los permisos de utilización de espacios son muy reducidos: “Cuando hay eventos como el Día de Muertos, como el Cervantino, eventos grandes, esos permisos ya no se dan. Básicamente lo que se está pidiendo es que se permita estar en los espacios que son nuestros, que las oportunidades sean para todos”.

Detalló que el colectivo que protestó representa a cientos de creadores de diversos ámbitos, desde artistas de música tradicional hasta cartoneros, bailarines, cineastas y directores teatrales, sin un número oficial de cuántos son. María José Abreu, gestora cultural e investigadora, ganadora del Premio Municipal de la Juventud en 2016, añadió en entrevista que “el gobierno municipal ha estado retirando a los músicos callejeros durante esta edición del Cervantino. El gobierno está utilizando siempre el espacio público para el beneficio turístico. Hay una utilización del espacio público, cuando es del gobierno no pasa nada, hay venta de comida, cerveza y actividades. Pero cuando la gente que habitamos la ciudad queremos ocupar el espacio público, no podemos”. Un espacio que es público solo en el nombre abunda.

Corte de caja

Durante la rueda de prensa se informó que el Cervantino cerró con 386 mil 300 asistentes y la participación de mil 897 artistas guanajuatenses en 18 proyectos. La secretaria de Cultura de Guanajuato, Lizeth Galván Cortés, dijo que la programación en la capital, al margen de los Circuitos Cervantinos, tuvo 315 mil 134 asistentes, lo cual representa un aumento del 4.7 %.

Mientras que Rubén Morales, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, señaló que la ocupación hotelera durante el FIC fue de entre el 60 % y 61 %, lo que da un estimado de 70 mil personas hospedadas en la capital del estado.

El martes, la parte que a nivel federal organiza el FIC publicó un comunicado con números coincidentes: la asistencia de 386 mil personas, el aumento del 17 % en comparación a los 330 mil asistentes de 2025, el promedio de ocupación hotelera en la ciudad del 60 % y la derrama económica aproximada de 519.9 millones de pesos. El Circuito Cervantino tuvo una asistencia de 71 mil 165 personas. Sin embargo, la prensa local cuestionó inmediatamente las cifras del gobierno del estado y señaló la incompatibilidad e incongruencia al hablar de una ocupación hotelera del 60 % y la presencia de 386 mil asistentes.

El artista teatral Mario Montesinos, quien pidió la palabra al final de la rueda de prensa, contó su propia experiencia al lidiar con las autoridades y la burocracia. Dijo que hizo un gran esfuerzo para rentar hace unos años el teatro Juárez y presentar allí una obra suya que circuló en el extranjero. No obstante, se enfrentó a las trabas de las instituciones, palabras que subrayan lo que las protestas exponen.