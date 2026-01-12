Artistas en contra del plataformas

Ya no es solo por el “amor al arte”. Hoy, la industria musical vive un terremoto que amenaza con dejar tus listas de reproducción vacías.

Bandas icónicas como los chilangos de Café Tacvba, los británicos de Massive Attack y los psicodélicos King Gizzard & the Lizard Wizard han levantado la voz contra el gigante verde, Spotify, y otras plataformas de streaming.

¿El motivo? Una mezcla de pagos miserables, el avance “tramposo” de la inteligencia artificial y, lo más grave: el uso de las ganancias de tu suscripción para financiar conflictos bélicos y agencias migratorias polémicas.

Primer golpe viene al bolsillo

Mientras las plataformas presumen ganancias millonarias, los artistas reciben migajas. Robert Del Naja, músico de Massive Attack, ha sido claro, al respecto: “El sistema está diseñado para extraer valor de los creadores y dárselo a los accionistas”.

A esto se suma la “invasión de los robots”. Miles de canciones generadas por IA, sin alma y sin etiquetas, inundan las listas de reproducción, quitándole espacio y dinero a los músicos de carne y hueso.

Esta semana, la sorpresa fue la postura de Café Tacvba. La banda liderada por Rubén Albarrán no solo se quejó del dinero, sino de la ética, por ello solicitó retirar su catálogo debido a que los fondos de estas empresas se vinculan con tecnología militar y publicidad del ICE (la agencia de migración de Estados Unidos famosa por sus redadas violentas). “Solicitamos que se baje el catálogo de Café Tacvba de la plataforma Spotify. Las razones ya las conocen son las inversiones en armamento, la publicidad de ICE, la utilización de un royalty pool totalmente injusto, nuestras regalías de miseria, la utilización de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos y todas las personas porque consideramos que la música debe tener significado”, indicaron en un comunicado. “No queremos que nuestras regalías sirvan para patrocinar guerras y acciones reprobables”, se escucha en el eco de su protesta.

Entonces, la agrupación puso un respaldo musical a su anuncio con el tema “Masters of War” de Bob Dylan, una canción de protesta contra la guerra. Tiempo después, la banda de rock californiana Xiu Xiu publicó que también estaba trabajando para sacar toda su música del “portal de Armagedón violento y agujero de basura de Spotify”.

Cuestión de dinero

Otro de los críticos más feroces ha sido Thom Yorke, el líder de la banda británica Radiohead. Yorke no se guardó nada al describir lo que piensa de la plataforma más famosa del mundo. “Siento que, como músicos, necesitamos pelear contra Spotify. Siento que lo que está sucediendo en el ‘mainstream’ es el último respiro de la vieja industria”, dijo hace unos años al portal mexicano Sopitas.

El músico describió a la compañía como “el último pedo desesperado de un cadáver moribundo” y atacando su relación con los principales sellos discográficos. Para Yorke, el streaming no es el futuro, sino un truco mental para que creamos que toda la creatividad debe estar en la nube y que nadie debería pagar por esta: “Es una mentira. No necesitamos que ellos sean los porteros de nuestra música”.

Desde 2020, artistas iniciaron una campaña de inconformidad con el monto que Spotify les paga por las reproducciones y descargas de sus canciones en la plataforma. Las manifestaciones fueron lideradas por The United Musicians and Allied Workers Union (UMAW) bajo la consigna “Justice at Spotify”, con la que pedían que la empresa sueca aumente su regalía promedio de transmisión de 0.0038 dólares a un centavo por transmisión para todos los artistas.

En 2022, el cantante Neil Young retiró todo su catálogo de Spotify en protesta por los podcasts que difundían noticias falsas sobre las vacunas. A él se unió la cantautora canadiense Joni Mitchell, quien afirmó. “Gente irresponsable está esparciendo mentiras que le están costando la vida a las personas”, declaró demostrando que, para algunos, la ética vale mucho más que los millones de oyentes mensuales.

Desde Islandia, Björk también ha sacado las garras. Para ella, el hecho de que un artista trabaje años en un disco para que luego aparezca “gratis” en una app es inaceptable.