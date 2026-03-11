﻿﻿
Artistas que estarán en Vive Latino

Marzo 11 del 2026
Entre las presentaciones especiales que formarán parte del festival Vive Latino se encuentra “Música pa’ mandar a volar”, un show dedicado a esas canciones que, durante generaciones, han acompañado a los corazones rotos.

El concepto debutó, con gran éxito, en 2025, pues logró reunir sobre un mismo escenario a artistas de diferentes épocas y géneros como Napoleón, María José, Daniela Romo y Belinda, quienes llenaron de pop a uno de los eventos más importantes de la música rock.

Este año, y debido a la buena respuesta del público, los organizadores decidieron confirmar una nueva edición que incluye la participación de figuras legendarias como Amanda Miguel, Emmanuel y Mijares.

Para completar el elenco y darle ese toque de variedad, también estará Danna y Paulina Rubio; además de Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó. Aunque estos nombres están alejados del género que suele reinar en el Vive, han despertado gran interés dente los fanáticos, quienes, a través de las redes sociales, ya han confirmado su asistencia en este escenario. “Música pa’ mandar a volar. Vol. 2” se presentará el domingo 15 de marzo en el escenario Amazon Music.

