Artistas reinterpretan a Picasso

El Guernica, pero que hace referencia a las muertes en la frontera de México y Estados Unidos es una imagen posible gracias a la exposición “Parafraseando a Picasso”, un ejercicio donde artistas mexicanos y extranjeros que viven en el país reflexionan sobre el legado de Pablo Picasso, quien el año pasado cumplió 50 años de fallecido.

En la sala 17 del Colegio de San Ildefonso se encuentran los homenajes que hicieron 52 creadores a la obra del artista español, que consiste en pinturas, esculturas y fotografías, todas hechas especialmente para la exhibición.

El fotógrafo Rogelio Cuéllar y la editora María Luisa Passarge, quienes curaron la exposición, aclaran que se trata de un homenaje al legado artístico de Picasso y no a la persona en sí, pues no ignoran cómo en la actualidad es un tema de discusión la misoginia de Picasso ni sus actos de maltrato hacia las mujeres, por lo que esperan que esta muestra pueda abrir un diálogo ante el dilema de si es posible separar el arte del artista. “En el escenario de la memoria colectiva, su producción artística no puede ser relegada a la periferia de este debate, pues su influencia y trascendencia han reverberado a lo largo de las generaciones”, escribieron los curadores para el texto de sala.

“Pienso que no se puede calificar y evaluar con criterios de ahorita algo que se hizo hace 50, 100 o 200 años”, recalca María Luisa Passarge durante el recorrido de prensa.

Entre los participantes se encuentran Demián Flores, con un homenaje a Busto de mujer; Brian Nissen, con un retrato titulado Pablísimo; Carmen Parra, con una pintura de la icónica paloma blanca de Picasso; Rivelino, con una escultura titulada Las cabras de Pablo; Tomás Gómez Robledo aborda el periodo azul de Picasso con la pintura Desnudo azul.

Por su parte, Rafael Barajas, “El Fisgón”; Miguel Casco y Jazzmoart presentan individualmente su interpretación del cuadro Las Señoritas de Avignon. El caricaturista Gonzalo Rocha, la fotógrafa Cristina Kahlo, Humberto Spíndola y Gustavo Monroy trabajan su propia versión del Guernica, mientras que Emiliano Gironella, Víctor Guadalajara y Manuela Generali rindieron homenaje a la famosa pintura Mujer que llora. Estos son solo unos ejemplos de la diversidad de autores y obras en exhibición.

“Aquí hay grandes ejemplos de artistas de distintas generaciones, por ejemplo de La Ruptura”, afirma Cuéllar. Por us parte, los curadores indican: “Restablecer el diálogo con Picasso permite intuir la convergencia del arte europeo en México, un tránsito no exento de divergencias”.

La exposición estará abierta hasta el 30 de junio, en Justo Sierra 16, Centro Histórico de la Ciudad de México. Los responsables adelantaron que se planea que la muestra viaje al Festival Cervantino.