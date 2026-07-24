Artistas se reunirán en Querétaro

La onceava edición del Hay Festival Querétaro se desarrollará con la participación de 107 escritores, pensadores y artistas, pero con una reducción de casi 60 % de presupuesto, pasando de 11 millones de pesos a 4.3 millones.

Por ello se redujo un día la duración del encuentro, a desarrollarse del 4 al 6 de septiembre. A pesar del golpe presupuestal, el objetivo de reflexionar sobre los temas que atraviesan al mundo, entre estos la inteligencia artificial, las guerras y la inestabilidad de las democracias.

Invitados de lujo

Entre los participantes destacados se encuentran la ganadora del Premio Booker, Kiran Desai, la cronista Alma Guillermoprieto, el filósofo Darío Sztajnszrajber, la cantante y activista Vivir Quintana, la activista feminista María Galindo, el músico Emmanuel del Real (miembro de Café Tacvba), la filósofa Carissa Véliz y el poeta Nick Makoha.

El programa contará con más de 70 actividades, que incluyen conversaciones, talleres, recitales de poesía y conferencias, a realizarse en el Centro de Querétaro, así como en los municipios de Huimilpan y Colón.