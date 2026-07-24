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Artistas se reunirán en Querétaro

Julio 24 del 2026
Debido al presupuesto, la duración del Hay Festival tuvo que ser reducida. Cortesía
Debido al presupuesto, la duración del Hay Festival tuvo que ser reducida. Cortesía

La onceava edición del Hay Festival Querétaro se desarrollará con la participación de 107 escritores, pensadores y artistas, pero con una reducción de casi 60 % de presupuesto, pasando de 11 millones de pesos a 4.3 millones.

Por ello se redujo un día la duración del encuentro, a desarrollarse del 4 al 6 de septiembre. A pesar del golpe presupuestal, el objetivo de reflexionar sobre los temas que atraviesan al mundo, entre estos la inteligencia artificial, las guerras y la inestabilidad de las democracias.

Invitados de lujo

Entre los participantes destacados se encuentran la ganadora del Premio Booker, Kiran Desai, la cronista Alma Guillermoprieto, el filósofo Darío Sztajnszrajber, la cantante y activista Vivir Quintana, la activista feminista María Galindo, el músico Emmanuel del Real (miembro de Café Tacvba), la filósofa Carissa Véliz y el poeta Nick Makoha.

El programa contará con más de 70 actividades, que incluyen conversaciones, talleres, recitales de poesía y conferencias, a realizarse en el Centro de Querétaro, así como en los municipios de Huimilpan y Colón.

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