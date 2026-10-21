Artistas unirán voces en el Zócalo

En un mismo escenario, el rock de Enjambre, la música de banda de Los Recoditos y el pop de Alexander Acha buscarán demostrar que las diferencias no son impedimento para reunir a miles de personas alrededor de un mismo mensaje.

Los artistas formarán parte de la segunda edición del Vitae Fest, que tendrá lugar en el Zócalo de CDMX. En la conferencia de prensa, Luis Giner, fundador y presidente de la organización responsable del encuentro, explicó que el proyecto busca trascender al reunir a exponentes de diferentes géneros alrededor de valores como el amor, el perdón y la unidad. “Lo que promovemos es el encuentro. Es un proceso de reconciliación con nosotros mismos, con nuestra familia, nuestro entorno, con lo trascendente, con Dios”, expresó.

Nuevos públicos

Para Luis Humberto Navejas, vocalista de Enjambre, participar en el festival representa una oportunidad de conectar con públicos que habitualmente escuchan otros géneros musicales. Para ello, preparan una presentación diferente, con un repertorio especial y elementos visuales diseñados para la magnitud del escenario.

El músico también reflexionó sobre la importancia de que los asistentes disfruten el espectáculo sin la necesidad de usar teléfonos celulares. “Esperemos dejar el teléfono e integrarse cantando. Yo creo que eso ya es suficiente, es algo muy bueno donde a nosotros nos gusta participar”, comentó.

La diversidad musical también abrió la posibilidad de que los artistas participantes hagan alguna colaboración, y una de estas podría ser entre los rockeros y la banda Los Recoditos. “Sería algo muy bonito, muy interesante hacer una colaboración, formar algo padre para justamente sumar masas”, expresaron.

Los músicos de regional también destacaron que el encuentro permitirá que distintas generaciones disfruten de un mismo espectáculo, desde los más jóvenes hasta los adultos mayores. “Hoy en día, al ir a un concierto, muchas veces nos olvidamos de conectar con el entorno y simplemente grabamos, tomamos fotos. Es muy bonito tener un recuerdo, pero también conectar con el entorno y guardar ese recuerdo en el corazón”, expresó.

Alexander manifestó su entusiasmo por presentarse en el Zócalo, un escenario en el que no imaginaba cantar durante este año.