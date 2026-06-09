Artistas y agentes alzan la voz

Con el objetivo de generar un espacio de diálogo, participación e incidencia para las juventudes artísticas y culturales del país, se llevó a cabo con éxito el Foro Nacional Jóvenes en el Arte y la Cultura: Acercamientos y Miras, en el Auditorio Norte de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en la Ciudad de México.

El evento reunió a jóvenes tenores, artistas, creadoras, creadores, gestoras y gestores culturales de diversos puntos del país, entre estos Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Sonora, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México.

Llamado

La convocatoria registró más de 100 personas inscritas, de distintas disciplinas artísticas y culturales, consolidándose como uno de los primeros ejercicios de esta naturaleza realizados desde el ámbito legislativo para escuchar directamente a las juventudes del sector cultural.

Para muchas y muchos participantes, esta representó la primera ocasión en la que pudieron hacer uso de la palabra desde un espacio legislativo nacional, presentar públicamente sus ideas y dialogar con personas de varias regiones del país que comparten el interés de impulsar el arte y la cultura como herramientas de transformación social.

Dinámica

Asimismo, se habilitó un mecanismo de participación digital mediante el cual se recopilaron propuestas ciudadanas orientadas a fortalecer políticas públicas, programas, apoyos y acciones en beneficio del sector artístico y cultural.

Entre los temas planteados destacaron el fortalecimiento de la educación artística, el acceso a espacios culturales, la descentralización de la oferta cultural, la profesionalización de las juventudes creadoras, el impulso a proyectos comunitarios y el fortalecimiento de mecanismos de apoyo para artistas y gestores.

El Foro Nacional Jóvenes en el Arte y la Cultura: Acercamientos y Miras fue impulsado por el tenor y gestor cultural Juan Carlos Suárez, director nacional de Cultura del Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades (Conjuvecyh), con todo el apoyo y respaldo del Consejo, en colaboración con la diputada federal Diana Isela López Orozco y la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, como un esfuerzo conjunto para acercar a las juventudes a los espacios de diálogo, participación e incidencia pública.

Más allá de las cifras, el principal resultado del encuentro es la generación de vínculos, redes de colaboración y espacios de escucha que permitieron a las juventudes reconocerse como agentes activos en la construcción de un México más creativo, participativo e incluyente.

Juan Carlos Suárez, Tenor señaló que este foro representa el inicio de una agenda de trabajo orientada a fortalecer la participación de las juventudes artísticas y culturales en la vida pública nacional, promoviendo la creación de redes de colaboración, propuestas de política pública y mecanismos de vinculación entre creadores, gestores culturales e instituciones.