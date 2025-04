Pese a que Alicia Villarreal le ha pedido que guarde silencio, en lo que respecta a la batalla legal que ahora enfrenta con Cruz Martínez, Arturo Carmona, quien fuera su primer esposo, confirma que sus negocios con el músico continuarán pues, han resultado tan prósperos, que hasta la propia Alicia se ha beneficiado de estos.

En octubre del 2021, con el regreso de los Kumbia Kings, sorprendió que Carmona, dedicado a una carrera como actor, incursionará en el mundo empresarial y de la mano de Cruz Martínez, el esposo de su exesposa.

Por ese tiempo, tanto Martínez como Carmona se referían uno al otro como un integrante más de la familia, lo que generó comentarios muy positivos por parte del público, al menos por esa época. Sin embargo, el visto bueno del público ha ido transformando, sobre todo desde que Carmona dejó entrever que, ante el pleito de su ex y Cruz, a quien Alicia acusa de violencia familiar, estaba del lado del músico.

Esa postura produjo la indignación de la cantante que, durante una entrevista con Pati Chapoy expresó que ya había dejado bien claro a su ex que se reservara de hablar de asuntos que no le competían, por lo que, de ese momento a lo sucesivo, el actor optó por hacer mutis. Pero, este fin de semana, al ser cuestionado por los asuntos laborales que lo unen a Cruz no quiso quedarse callado y aprovechó para aclarar que la sociedad entre los dos continúa.

El actor argumentó que nada tenía que ver lo que pasara en la intimidad del hogar con los negocios empresariales que comparten, sobre todo, porque no solo él ni Cruz se benefician de las ganancias que genera, sino que muchas más familias, incluida la de la propia Alicia. “Hay que separar las cosas, hay que entender que comen 40 familias de esa agrupación, inclusive mi familia y la familia de Alicia también comen del éxito de este grupo, las decisiones que uno toma de la parte personal, tiene que estar como tal en lo personal y uno debe ser responsable de cada decisión que toma, pero en lo empresarial y laboral no podemos mezclar”, señala.