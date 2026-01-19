Arturo Islas denuncia agresión

En medio de una ola de polémicas, el actor, activista e influencer mexicano Arturo Islas Allende denunció el caso de maltrato animal perpetrado hacia los perros pertenecientes al Refugio Franciscano, presuntamente por parte de las autoridades de la Ciudad de México, luego de su traslado.

El activista difundió a través de sus redes sociales un video en el que se aprecia a las mascotas dentro de transportadoras, en las instalaciones del Deportivo Hermanos Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con Islas y con las denuncias de diversos grupos animalistas, los perritos llevaban cuatro días encerrados en las kennels, luego de haber sido desalojados del inmueble del Refugio Franciscano, en la alcaldía Cuajimalpa.

Irregularidades

En su publicación, el activista también acusa al gobierno capitalino de dar falsas declaraciones, pues se había informado que los perros serían trasladados al Ajusco, al Hospital Veterinario de la Ciudad de México y a la Brigada de Vigilancia Animal; y denuncia que las mascotas “fueron a parar” al deportivo, donde habrían permanecido encerrados, sin agua, ni comida, por diversos días.

En este contexto, Arturo Islas Allende acusó de agresión física y verbal al creador de contenido Walt Dice. Por medio de una publicación de Instagram, Islas Allende confiesa que Dice lo ha acosado por más de dos años, y que finalmente cumplió una de sus amenazas.

Islas agregó que la agresión se dio mientras intentaba acceder a uno de los lugares donde tienen a una gran cantidad de los perritos del Refugio Franciscano.

En el mismo post, Islas acusó de “montaje” y “pseudo rescate” a las acciones de desalojo del gobierno de la Ciudad de México, afirmó que se realizó una campaña de desprestigio contra el Refugio Franciscano para “quitarles el terreno y venderlo a una inmobiliaria”, y ofreció ayuda legal a los activistas y defensores que también han sido violentados por dicho grupo.