Arturo Peniche actuó sorprendido cuando la prensa le habló sobre la versión que circula en redes sociales, según la cual Alana Lliteras lo tiene condicionado, con el objetivo de no dar a conocer que habría sido acosada por el actor mientras participaban en el reality de cocina Top Chef VIP 2. El histrión niega rotundamente haber tenido algún tipo de comportamiento indebido con la joven, conocida por su desempeño en concursos culinarios.

A propósito de las festividades por el Día del Mariachi, Peniche fue galardonado como el rey del mariachi, pues si bien cuenta con una trayectoria de más de 35 años en el mundo de la actuación, en los últimos años se ha dedicado a impulsar su carrera como cantante.

Fue durante este evento que, las cámaras de Venga la alegría, aprovecharon para cuestionar al actor acerca de los rumores que exponen que acosó a Alana Lliteras. Esta polémica se desató por la forma cariñosa en que Peniche se refería a sus compañeras, sobre todo, cuando hacía equipo con ellas y ganaban el reto impuesto por la y los chefs del reality, motivo por el que celebraban efusivamente. Sin embargo, para usuarias y usuarios de las redes, la cercanía que él tenía con Alana traspasaba los límites de la cortesía y formalidad entre compañeros.

Eso no fue todo, sino que se ha dicho que la influencer lo habría amedrentado con la advertencia de que hablaría del supuesto acoso del que fue víctima, pero el actor no solo negó los rumores, sino que se mostró sorprendido, asegurando que ni siquiera estaba enterado de que se estaba hablando de él en las redes. “Yo no sé de qué estás hablando”, dijo entre risas. También aclaró que mantiene una buena relación con su excompañera, “Yo con Alanita estoy perfectamente bien”, destacó.

Peniche dijo estar acostumbrado que hablen mal de él, pero reconoció que para evitar cualquier tipo de malentendidos, procura mantener una distancia con sus compañeras de trabajo. “Yo, hace mucho tiempo, que acostumbro tomarme fotografías pero con la mano aquí arriba”, haciendo alusión que no coloca su palma en la cintura de sus fans o colegas cuando posa junto a ellas.