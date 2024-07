Mar, amor y aventuras en el Egeo durante los años de la Guerra Civil española. Así se puede resumir la trama de la nueva novela, La isla de la mujer dormida, del escritor y periodista español Arturo Pérez-Reverte (1951), que la editorial Alfaguara publicará en México en noviembre próximo, y en España en octubre.

Ambientada en una isla de las Cícladas occidentales griegas, el título narra la historia del marino mercante Miguel Jordán Kyriazis, quien, en abril de 1937, mientras en España transcurre la Guerra Civil, es enviado por el bando sublevado para atacar de modo clandestino el tráfico naval que desde la Unión Soviética transporta ayuda militar para la República.

“En la base de operaciones, una pequeña isla del mar Egeo, la vida del corsario español se cruzará en un turbio triángulo con la de los propietarios, el barón Katelios y su esposa: una seductora mujer que busca, con desesperación, el modo de escapar a su destino”, informó el sello en un comunicado.

Con más de 27 millones de ejemplares de sus libros vendidos en el mundo, Pérez-Reverte confiesa que “siempre quise escribir una novela de corsarios modernos y La isla de la mujer dormida me brindó la oportunidad de hacerlo. Además, el Mediterráneo y el mar Egeo de los años 30 del siglo pasado eran el escenario perfecto para eso”.

Traducido a más de 40 idiomas, el novelista es considerado uno de los narradores más gustados de las letras hispanas. Su trabajo anterior, El problema final (2023), suma ya 300 mil lectores en España. Mientras que Línea de fuego (2020) vendió más de 400 mil ejemplares y fue galardonada con el Premio de la Crítica de ese año, detalló Alfaguara.

En México, está reciente su éxito Revolución (2022), una obra inspirada en el movimiento social que tuvo lugar en esta nación en 1910, en sus protagonistas, Zapata y Villa, y en el comportamiento de la gente durante el conflicto.

“Mi concepto de violencia, México lo ha matizado. En este país comprendí que la violencia es lenta, que es un estado de cosas, no un estallido. Que el gris es el color de la vida, el blanco y el negro no existen. Me ha permitido comprender mejor el mundo”, dijo en una rueda de prensa al regresar a la capital azteca tras diez años de ausencia.

Además, después de 30 años publicando en Francia, Pérez-Reverte y su obra forman parte ya del catálogo de la prestigiosa editorial Gallimard, que lanzará en septiembre su novela El italiano, de momento inédita en francés, como uno de los títulos más importantes de su rentrée literaria.