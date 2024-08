En febrero de este año, Arianny Tenorio, conocida en redes sociales como “Arisita”, compartió con sus seguidores la emocionante noticia de la apertura de su nuevo negocio, Irusu Café. Sin embargo, su alegría duró muy poco, pues recientemente dio a conocer a través de un video que había perdido el control del café japonés.

Recientemente, la influencer y novia de Luisito Comunica subió un video de aproximadamente 4 minutos en el que denunció públicamente a su “amiga” y socia por presuntamente no darle la cara y bloquearla a ella y a su familia de redes sociales, luego de pedirle cuentas de su cafetería. “‘Story time’ de cómo mi socia y ‘amiga’ me bloqueó de todas partes para no pagarme mis ganancias, y parece que intenta robarme mi negocio y mi dinero”, expresó.

Aunado a esto, explicó que tras pedir las cuentas del Irusu Café, su socia comenzó a tener comportamientos extraños con ella, y hasta la terminó bloqueando en Whatsapp y sus redes sociales, así como a sus amigos y familiares.