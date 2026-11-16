Asaltan a Frida Sofía en el bosque

La cantante y modelo Frida Sofía habría sido asaltada durante un paseo por Los Dinamos, en la alcaldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México. Según el periodista, Gustavo Adolfo Infante, un adolescente de aproximadamente 13 años la amagó con una navaja y le quitó un reloj y su teléfono celular.
Testimonio
El comunicador contó en Sale el Sol que la hija de Alejandra Guzmán había acudido al parque acompañada de varias amigas y un amigo cuando el presunto agresor se les acercó. De entrada, ella habría confundido al joven con un seguidor que buscaba una fotografía o un autógrafo.
“Ella pensó que quería una foto o un autógrafo”, explicó Infante, quien detalló que el muchacho llevaba una navaja. La también empresaria habría entregado sus pertenencias.
Hasta ahora, Frida Sofía no ha confirmado públicamente el incidente. Tampoco se ha dado a conocer si presentó una denuncia ante la Fiscalía capitalina.