Ascención de Cuarón podría llegar a la TV

Ascension, la serie de terror de la que comenzaron a desarrollar el guión en 2017 Alfonso y Carlos Cuarón y que ahora se encuentra en pleno rodaje, tendrá comedia.

La productora Gabriela Rodríguez, socia de Alfonso en la compañía Esperanto Filmoj, recuerda que se trata de una historia que los hermanos crearon hace tiempo, cuando estaban buscando hacer cosas para televisión.

¿De qué trata?

De acuerdo con la sinopsis oficial, la serie es un thriller psicológico que tiene como protagonista a una documentalista y madre recién divorciada (Caitríona Balfe, Outlander), quien, durante la investigación de un misterioso culto del siglo pasado con una iglesia, descubre el mal. “Este guión lo escribieron hace muchos años, cuando Alfonso empezaba a ver el tema de adaptar a televisión, aún antes de ‘Disclaimer’ (2024) y fue una cosa interesante. A los dos les llama la atención el terror y estaba buscando cómo hacer una cosa que tuviera un poco de humor dentro del horror, que se diera algo así, con algo de comedia”, comenta Rodríguez.

Ascensión, que se está trabajando con Apple Studios, tendrá en su elenco al ganador del premio BAFTA Bill Nighy, Amanda Plummer, Christopher Chung y T’Nia Miller.

La serie es codirigida por Natalie Erika James y Christian White (Apartamento 7A y Relic) películas de las que también adaptaron los respectivos guiones de los hermanos Cuarón. Rodríguez, de origen venezolano, califica la historia como un terror aterrizado, en el que no necesariamente se recurre a cosas fantásticas. “Es como un ‘True detective’, pero tilda más al horror, al terror”, apunta.

La entrevistada ha trabajado al lado del director de Y tu mamá también desde hace dos décadas, estando detrás de los largometrajes Gravedad y Roma, ganadoras del Oscar.

Confianza de años

Fue ella la que eligió apoyar Campeón Gabacho, dirigida por Jonás Cuarón y que recién se estrenó en cines. Esta cinta sobre un migrante mexicano en EU, que encuentra apoyo en la comunidad latina neoyorquina, cuenta con un reparto multinacional: el mexicano Juan Daniel García Treviño, el panameño Rubén Blades y la estadounidense Rosario Dawson. Se filmó en México, donde se recreó un barrio de la Gran Manzana. “Fue hacerlo desde cero, buscando referencias, todos, si andaban por allá, tomaban fotos y las enviaban. Fue un trabajo de equipo y no es un cliché, pero todos pusieron su granito de arena, la gente no lo hizo por dinero o fama, sino que creyó en el guion”, destaca.

Gabriela Rodríguez adelanta que con Esperanto Filmoj se están trabajando más proyectos para distintas plataformas streaming y películas que se darán a conocer en su momento.