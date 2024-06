Asecha prensa a Eduardo Yáñez

Eduardo Yáñez está dando de qué hablar. El actor protagonizó un momento ríspido y polémico con la prensa cuando al parecer le preguntaron algo que no le pareció y decidió quitarle el teléfono celular a la reportera que lo incomodó.

A través de redes sociales circulan videos del momento en el que el actor de 63 años es asediado por varios medios de comunicación que acudieron al evento Herencia Hispana y que se arremolinaron frente al protagonista de telenovelas para cuestionarlo.

En medio del tenso momento, el actor le arrebata el celular a la reportera que se lo pide, a lo que él solo responde “luego te lo doy” y avanza hacia adelante, donde otro grupo de reporteros lo cuestionan sobre lo sucedido. Yáñez asegura que no le molestó ninguna pregunta y pide que no se digan mentiras al respeto, y afirma que la reportera le estaba picando la espalda con el celular, por eso se lo arrebató.

“Yo no me enojé, ¿por qué siempre tengo que estar enojado? No me molestó absolutamente nada, nos empezaron a empujar hacia adentro, ella me venía picando con el teléfono, se lo quité y me quedé con él en las manos, seguí mi camino y ya se lo mandé”, afirmó.

Colegas de la reportera le dijeron al actor que podría ser denunciado por lo ocurrido, a lo que él, despreocupado expresó: “Qué bueno, mucha suerte, que le vaya bien, si me va a denunciar por algo que no hice que lo haga”.