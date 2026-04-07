Aseguran que Santander acatará ley

En una nueva tarjeta informativa, Santander señala que su fundación “cumplirá en todo momento las leyes mexicanas” con respecto a la gestión que hará de la Colección Gelman.

El banco dice que seguirá la Ley de Aduanas y la de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos “en todo lo relativo a la conservación y exhibición” de las obras de arte y de los monumentos artísticos que conforman la importante colección.

En el documento se aclara que el convenio de cinco años “de ninguna manera contravendrá la legislación mexicana en relación con el cuidado y supervisión de las obras” y que se prevé su regreso a México en 2028.

Convenio

El banco también anunció que la Colección Gelman se presentará hasta otoño en España, esto después de que su exhibición en el Museo de Arte Moderno se extendiera hasta julio. “Reiteramos que ningún acuerdo suscrito prevé el cambio de propietario, ni el traslado definitivo de la colección a ningún punto fuera de México, como ha sido explicitado en diversas ocasiones”, concluye Santander.

Esta semana se hizo público el Convenio de Colaboración firmado entre el Inbal, Santander y los coleccionistas, se estableció su vigencia hasta 2030, con posibilidad de ampliarse.

La Colección Gelman cuenta con 30 piezas con declaratoria de monumento, entre ellas hay obra de Frida Kahlo y Diego Rivera.