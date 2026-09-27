Ashley habla sobre su relación con Hanna

El anuncio de que Jesse y Joy, los hermanos Huerta, tomarán caminos separados después de 21 años de trayectoria conjunta, luego de que Jesse anunciará que iniciará un proyecto en solitario, puso la mirada sobre el vínculo entre hermanos que, además de compartir una familia, han construido una carrera musical.

La noticia también llevó a algunos seguidores a mirar hacia otros dúos similares, como Ha*Ash. En Instagram, usuarios incluso han dejado comentarios en las publicaciones de las integrantes para pedirles: “Ustedes no se vayan a separar porque ya estamos apartando nuestro boleto para verlas en mayo”.

En medio de este contexto, Ashley, la hermana menor, reflexionó sobre la relación que mantiene con Hanna y sobre cómo lidian con su carrera. En entrevista con Viva la Vi, la intérprete señaló que cada familia puede tener sus propias dinámicas, pero considera que “la bendición más grande” que les ha dado su proyecto son ellas mismas: “Sin Hanna no hay Ha*Ash”. “Y viceversa”, completó Ashley.

Hanna fue muy puntual al señalar que la música no pesa más que el vínculo con su hermana. “No sé en qué posición estén ellos”, dijo Ashley, sin especificar que hablaba de Jesse y Joy. La intérprete reiteró que, en su caso particular y de acuerdo con su experiencia, no habría una pausa para Ha*Ash; si alguna de las dos tomara un camino distinto, simplemente no continuaría el grupo.

Más de dos décadas

Ha*Ash llega a los 25 años sobre el escenario con la gira “No Me Hablen de Amor”, que dará inicio en 2027. Después de que Jesse señalara que haría una pausa para dar prioridad a su salud mental y dedicar tiempo a su familia, el cantante publicó en sus redes sociales una postal en negro con letras grandes en las que se leía “Jesse and the Supernovas”. Aunque no ha dado más detalles al respecto, los fanáticos especularon que podría tratarse de un lanzamiento en solitario y manifestaron su inconformidad ante lo que consideraron una contradicción con sus declaraciones. “Oye, pero no alcanzaste ni a sentarte en el sofá y prender la tele en tu casa para pasar tiempo en familia”, dejó uno de los usuarios.

Otro agregó: “Es súper válido que quisieras iniciar tu proyecto en solitario, pero es muy pocos hue... usar la salud mental y tiempo con la familia como excusa para salirte de un proyecto”. “Empezaste con el pie izquierdo”, añadieron. Joy, por lo pronto, señaló que, aunque sentía miedo iba a continuar con la banda.