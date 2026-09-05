Así detuvieron a Luis del Llano

Pantalón, camisa y tenis negros. Así vestía el productor Luis de Llano Macedo cuando fue detenido en la colonia Polanco de la Ciudad de México, en cumplimiento de dos órdenes judiciales derivadas de la sentencia por daño moral que obtuvo la cantante Sasha Sokol en su contra.

El arresto ocurrió el miércoles 2 de septiembre en la calle Lope de Vega, entre avenida Horacio e Ibarbourou, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Como referencia del sitio, el Registro Nacional de Detenciones señala Plaza Uruguay. El mismo registro identifica al detenido como Luis Miguel de Llano Macedo, de estatura y complexión medias, cabello canoso y ojos café oscuro.

El productor quedó a disposición de un juzgado cívico para ser presentado en un Centro de Detenciones Administrativas. La detención había sido informada por el equipo de representación legal de Sasha Sokol mediante un comunicado. En él se señala que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ejecutaron dos órdenes emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia capitalino.

El boletín ubica el momento de la detención a las 18:13 horas, mientras que el Registro Nacional de Detenciones asentó oficialmente las 18:30. De acuerdo con los representantes de Sokol, cada una de las resoluciones impone a De Llano 15 horas de arresto y ambas son acumulables.

Las medidas fueron dictadas por dos incumplimientos distintos de la sentencia que quedó firme después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera el litigio.