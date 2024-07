La industria musical está en constante cambio, lo que un día está de moda, otro día ya no, es por eso que cantantes y bandas que solían tener gran éxito entre el público ahora sufren por mantenerse vigente. En nuestros días, géneros como el rock, rock punk o el rap han perdido fuerza ante otros como el reguetón y los corridos tumbados, así como el ascenso de estrellas como Taylor Swift.

Sin embargo, existe un músico que ha logrado vencer no solo al tiempo, también a las tendencias musicales. Él es Eminem, uno de los raperos más importantes del movimiento y quien acaba de lanzar su nuevo álbum The death of Slim Shady, tras cuatro años de ausencia.

Con este disco, el número 12 de su carrera, Eminem regresa a la misma escena que le ha brindado el reconocimiento en diferentes ocasiones, tanto en las listas de popularidad de Billboard, como en premiaciones como Grammy o los premios Óscar, pues es ganador de esta estatuilla gracias al tema “Lose yourself”, que se incluyó en la cinta 8 Mile.

Pero ¿cuál es el secreto de Marshall Bruce Mathers III, su nombre real, para mantenerse hasta el día de hoy? Aquí te lo contamos.

Talento lírico

El también productor y actor es conocido por su capacidad para rimar con fluidez y velocidad lírica; incluso, tiene un Récord Guinness por la canción “Hit single” que ha pasado a la historia por tener la mayor cantidad de palabras pronuncias, con un total de mil 560.

Evolución

Fue en 1986 cuando Eminem inició su carrera, con un estilo musical muy particular que ha mantenido hasta hoy; pero a este se le suma canciones creativas y hasta profundas, además de una larga lista de colaboraciones que incluye a artistas como Dido, Jay-Z, Rihanna o Lil Wayne.

Honestidad

Aunque el rapero suele usar su música para abrirle la puerta al público sobre su vida, nunca ha tenido problemas en hablar, abiertamente, sobre sus adicciones, dramas familiares y su lucha con la fama, lo que le ha creado una gran empatía con público.

Impacto cultural

El artista representa una pieza importante en la cultura popular, no solo por sus ingeniosas letras que han marcado a generaciones, también por haber incursionado, exitosamente en el cine, ya que ganó un Óscar.

Fandom

A pesar de que los cambios en la industria, existe algo que se mantiene firme: los fans, y los de Eminem puede presumir de ser muy leales. Con más de 30 años de carrera, sus seguidores siguen consumiendo su música, acudiendo a sus conciertos y están al pendiente de lo que se publica en redes sociales y las plataformas digitales.