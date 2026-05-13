Así fue el paso de BTS por México

La visita de BTS a México se convirtió en uno de los acontecimientos musicales más importantes de todo el 2026.

Durante varios días, la agrupación surcoreana movilizó masas, desató la euforia, acaparó las redes sociales y paralizó la ciudad por completo.

El recorrido del grupo comenzó con una visita a Palacio Nacional, donde fueron recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum y 50 mil Armys que se concentraron en la plancha del Zócalo para saludarlos.

RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook también ofrecieron tres conciertos en el Estadio GNP Seguros. La demanda fue tal que los boletos se agotaron en cuestión de minutos y se estima que alrededor de 150 mil personas asistieron a las presentaciones.

Sin embargo, las concentraciones no solo se dieron al interior del recinto, en las afueras llegaron a reunirse hasta 60 mil fans lo que provocó el cierre de vialidades como Río Churubusco, una de las principales de la ciudad.

Un recuerdo inolvidable

Los conciertos estuvieron marcados por una producción de gran escala, escenarios 360 y mensajes dirigidos al público mexicano. En su presentación del 10 de mayo felicitaron a las madres mexicanas, lo que provocó una de las ovaciones más fuertes de la gira.

Además del impacto musical, la visita dejó una derrama económica estimada en más de mil 800 millones de pesos, impulsando hoteles, restaurantes, transporte y comercios relacionados con el turismo y la venta de mercancía.

Durante su estancia, integrantes del grupo se dejaron enamorar por nuestra cultura: visitaron museos y puntos turísticos; incluso, se dieron una escapada a la Arena México para disfrutar de una función de lucha libre.

Aunque la visita también estuvo rodeada de polémica. El Army mexicano recriminó a algunas fans por el asedio a los músicos, pues muchas chicas se concentraron a las afueras del hotel donde supuestamente se hospedaban con la ilusión de verlos.

Otra de las controversias estuvo relacionada con la reventa de boletos, y es que, en diferentes plataformas circularon las imágenes de asientos vacíos que fueron atribuidos a la venta ilegal. Incluso, durante los operativos se lograron arrestar a 14 revendedores.

Aún así, el paso de BTS por México terminó consolidando al país como uno de los mercados más importantes para el K-pop; incluso, la banda extendió su promesa de volver muy pronto.