Así puedes prevenir la pulmonía

La pulmonía o neumonía es una infección que inflama los sacos de aire de uno o ambos pulmones, los cuales pueden llenarse de líquido o pus, dificultando la respiración. Puede ser causada por bacterias, virus u hongos y, aunque muchas personas logran recuperarse por completo, en algunos casos puede convertirse en una enfermedad grave si no recibe atención médica oportuna.

Recomendaciones

Una de las formas más efectivas de prevenir la pulmonía es mantener al día el esquema de vacunación. Las vacunas contra el neumococo, la influenza y la covid-19 ayudan a reducir el riesgo de desarrollar infecciones respiratorias que pueden derivar en neumonía o hacer que esta sea más grave.

Es importante seguir las recomendaciones del personal de salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades como diabetes, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o problemas del corazón.

La higiene también desempeña un papel fundamental. Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o un pañuelo desechable y evitar tocarse la cara con las manos sucias ayuda a disminuir la propagación de virus y bacterias.

Llevar un estilo de vida saludable fortalece el sistema inmunológico y favorece la capacidad del organismo para combatir infecciones. Consumir una alimentación equilibrada rica en frutas, verduras, proteínas y cereales integrales, mantenerse bien hidratado, dormir entre siete y nueve horas por noche y hacer actividad física de forma regular contribuyen a mantener una buena salud respiratoria.

Otro aspecto importante es evitar el consumo de tabaco y la exposición al humo del cigarro. Fumar daña las vías respiratorias y disminuye la capacidad de los pulmones para eliminar microorganismos, aumentando el riesgo de infecciones como la neumonía. También es recomendable reducir la exposición al humo de leña, contaminantes y otras sustancias irritantes.

Si presentas una gripe o una infección respiratoria, es importante seguir las indicaciones médicas, guardar reposo cuando sea necesario y no automedicarse con antibióticos, ya que estos solo son eficaces contra infecciones bacterianas y su uso inadecuado favorece la resistencia a los medicamentos.