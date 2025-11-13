Así puedes votar por Fatima Bosch

Desde que se presentó en Miss Universo 2025, Fátima Bosch se ha convertido en una de las participantes más mediáticas, primero por su gran belleza y posteriormente por el enfrentamiento que tuvo con Nawat Itsaragrisil, organizador del certamen en Tailandia.

A unos días de la gran final del certamen, la mexicana ya aparece entre las favoritas y mientras el jurado se prepara para elegir a la nueva reina, el público también puede tener voz y voto. Mediante la categoría People’s Choice, los seguidores del certamen pueden elegir a su candidata favorita y así ayudarla a conseguir una mejor posición en la competencia.

Así puedes votar en Miss Universo

Lo primero a tomar en cuenta es que solo se puede votar a través de la aplicación oficial de Miss Universo, por lo que debes descargarla de la Play Store (para Android) o la App Store (para iOS).

Una vez instalada en tu celular, deberás registrar tu correo electrónico, nombre, nacionalidad y número telefónico, esto con la finalidad de evitar los votos falsos. Después de crear tu cuenta, haz clic en la opción Cast your vote, y se desplegarán las diferentes categorías en las que podrás votar. La más importante es People Choice.

Las 122 candidatas a Miss Universo aparecen por orden alfabético, pero, para encontrar más rápido a Fátima (o tu favorita) puedes escribir su nombre en el buscador.

Para poder participar, necesitas “obtener” votos, que se consiguen viendo anuncios en la app o comprándolos. Se pueden adquirir desde tres por 0.99 (alrededor de 18 pesos mexicanos) y hasta mil por 199.99 (663.39 pesos). Una vez que tu compra se refleje, todo lo que tienes que hacer es emitir tu voto, y ya estás participando.

Cabe destacar que la votación estará abierta hasta las 10:00 horas del 19 de noviembre, un día antes de la gran final. Con esta dinámica, los seguidores de Miss Universo pueden apoyar directamente a su candidata favorita.