Así se vivió el duelo por la salvación

La casa de los famosos México se acerca a su segunda eliminación, pero antes de eso, el jueves 7 de agosto se llevó a cabo el duelo por la salvación, beneficio que le pertenecía a Ninel Conde.

El “Bombón Asesino” se convirtió en líder de la semana por decisión de su cuarto, pues, la prueba semanal fue un desafío entre cuartos, en el que al final, todos los integrantes del mismo debían designar a la persona que subiría a la suite.

Además, por orden de la jefa, Ninel tuvo que seleccionar como su acompañante a alguien de Noche, por lo que Dalilah comparte la habitación, aunque el miércoles fue cambiada a Día en lugar de Aldo de Nigris.

La competencia por saber quién sería el retador de Conde en el duelo de salvación consistió en que por rondas los habitantes lanzaron vasos como si fueran auténticos bartenders, como resultado, Alexis, Adrián Di Monte, Dalilah Polanco y Elaine Haro se convirtieron en los finalistas.

Ellos se batieron en duelo durante la gala para determinar quién jugaría contra la líder de la semana por la salvación de La casa de los famosos, con lo que algunos incluso podían quitarse a ellos mismos de la tabla.

Esto causó gran revuelo entre los seguidores del reality show por el hecho de que Adrián tiene la posibilidad de permanecer siete días más como competidor, cosa que miles reprueban por su historial de violencia en contra de sus exparejas.