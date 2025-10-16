Asisten al funeral de Fede Dorcaz

Cinco días después de su fallecimiento, el funeral de Fede Dorcaz se llevó a cabo el martes. Con la presencia de su familia, que viajó desde Argentina, algunos famosos arribaron al recinto donde fue velado para darle el último adiós; Andrea Rodríguez, Marie Claire Harp y Karenka se mostraron consternadas.

La muerte del modelo y músico argentino ha causado desconsuelo pues, el joven de 29 años murió durante la noche del 9 de octubre, cuando fue interceptado y agredido por dos hombres que se dirigieron a él, con armas de fuego, mientras conducía su automóvil.

Su funeral se prolongó unos días, debido a que su familia, oriunda de Mar de la Plata, Argentina, tuvo que viajar hasta México para llevar a cabo todos los trámites relacionados con su defunción.

La tarde de este martes, algunas figuras famosas que conocieron a Fede en el programa Hoy, en el que iba a ser uno de los concursante de “Las estrellas bailan en Hoy”, se dieron cita en la funeraria para despedir al joven, a quien recuerdan como una persona encantadora y cortés, que siempre tenía una sonrisa por dar a su prójimo.