Asociación rechaza uso de su nombre

La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A. C. (Adivac), se deslinda de la serie Timbiriche disponible en Vix y rechaza que la producción use o incluya su sitio web sin autorización.

La asociación sostiene que no participó en el proyecto y que no avala contenidos que expongan a niñas, niños y adolescentes o reproduzcan dinámicas de sometimiento con fines sexuales como se muestra en la historia.

En los capítulos de la producción aparece una leyenda final que refiere el proceso legal de Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano. El texto también dirige al público al portal de Adivac, asociación que brinda atención a personas sobrevivientes de violencia sexual.

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En un comunicado fechado el 20 de octubre de 2026, Adivac informó que no intervino en la producción de la serie ni autorizó que apareciera la dirección de su sitio web en los episodios. “Hacemos del conocimiento público que nuestra organización no participó en la producción ni autorizó la inclusión del sitio ‘web’ de Adivac en la serie ‘Timbiriche’”, expone la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas.

Sostienen que las referencias a sus servicios deben hacerse con cuidado y respeto a la autonomía de la institución y de las personas que solicitan acompañamiento.