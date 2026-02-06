Astrid Canales presenta Ego

Con la emoción y el deseo de hacer sonar sus canciones, Astrid Canales se presentó por primera vez en México, con un concierto en el Foro del Tejedor. La cantante española presentó su álbum Ego, en el que muestra sus fusiones de R&B, trap, hip hop y jazz, música con la que se abre paso a fuego lento.

“Si bien en el R&B, soul, jazz es raro el castellano, o no se está tan acostumbrado, yo siempre quise hacer esto; y si bien estaba ahí la tentación de hacer música más comercial y llegar más lejos o llegar más rápido, el camino es lento, pero siento que quien conecta con lo que hago, conecta de forma muy profunda”, comentó Astrid.

Antes de la salida del disco, Astrid Canales ya había dado a conocer dos sencillos “Calor” y “Fuego”. La intérprete también es productora; finalizó sus estudios superiores de viola para música de orquesta en Alemania.