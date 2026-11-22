Florence Pugh alzó la voz contra los comentarios sobre su apariencia física y las especulaciones que han surgido en redes sociales sobre supuestas cirugías estéticas y el uso de Ozempic para bajar de peso.

La actriz británica publicó un extenso mensaje tras asistir a los Premios Gobernadores en el Salón Ray Dolby de Ovation Hollywood. En el escrito cuestionó que su rostro y su cuerpo sean objeto de análisis público, una situación que, aseguró, ha enfrentado desde que comenzó su carrera en la industria cinematográfica.

Discusión

La protagonista de Midsommar explicó que recientemente despertó y encontró miles de comentarios sobre los cambios que supuestamente se habría hecho en el rostro, entre las intervenciones que le atribuyeron estaban una blefaroplastia superior e inferior, rellenos faciales, liposucción, bichectomía, cirugía de mentón y rinoplastia, además de especulaciones sobre el consumo de medicamentos para adelgazar. “Me resulta muy estresante despertar y tener a miles de personas hablando sobre ti y tu cuerpo de maneras que ni siquiera puedes comprender”, expresó.

La actriz de 30 años manifestó su desconcierto ante la cantidad de procedimientos estéticos que usuarios de redes sociales aseguraban que se había realizado y cuestionó que su apariencia sea diseccionada de esa manera. “Sí, estoy perturbada, por las mujeres que ahora piensan que soy alguien que no soy. Por tener mi cuerpo diseccionado y señalado otra vez”, escribió.

Pugh, quien ha actuado en cintas como Oppenheimer (2023), de Christopher Nolan, y Dune: part two, fue contundente al negar los rumores sobre supuestas intervenciones y el uso de medicamentos para bajar de peso.