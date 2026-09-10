Atacan el Búnker en Venecia

Penélope Cruz y Javier Bardem desembarcaron en Venecia para abrir las puertas de su Búnker, la nueva película de Florian Zeller, que compite por el León de Oro y cuya historia no solo dio pie a hablar de los multimillonarios tecnológicos, sino a asomarse ligeramente a la vida en pareja de los actores.

El filme, que ambos protagonizan, fue escrito por Zeller para ellos. Se trata de la historia de un matrimonio de mediana edad en la que él, arquitecto, recibe la oferta de un empresario para construir en Hawái un búnker de ultralujo en el que su familia y amigos puedan sobrevivir durante al menos un año si el mundo colapsa.

Su esposa Sofía (Cruz) no puede aceptar la contradicción ética: ¿qué significa diseñar la salvación de unos cuantos privilegiados mientras el resto es abandonado? La propuesta del proyecto y las dudas de Miguel sobre si debería hacerlo o no sacan a la superficie las fisuras de un matrimonio de 17 años y las visiones de ambos.

En vida real

La relación entre Cruz y Bardem le dio a la presentación una doble dimensión. Zeller reconoció que su condición de pareja real ayudó a construir la intimidad de los personajes, aunque los actores españoles aseguran distinguir con claridad entre el trabajo y su preciada vida privada.

Cuando les preguntaron si durante el rodaje discutían como sus personajes, Bardem respondió divertido: “No, no, nunca”, provocando las risas de la sala. Cruz explicó en la rueda de prensa que aceptaron el reto porque confiaban en que Zeller “iba a proteger ese territorio íntimo y no les pediría utilizar elementos de su relación”.

Sin embargo, sí les permite evidenciar la posición pública de ambos frente a los temas que atraviesan la película, como el abuso de los poderosos y multimillonarios. “Sería muy contradictorio estar aquí con esta película y decir ‘no quiero hablar de eso, no quiero hablar de política’. Es imposible”, afirmó Cruz.

La dependencia tecnológica

Durante la charla, Penélope expresó su preocupación por la velocidad con la que el poder y la tecnología transforman nuestras vidas actualmente. “Nos tratan como marionetas y, pese a ser algo obvio, no reaccionamos. Y me da tristeza y rabia”, afirma.

La actriz puso además el foco en quiénes tienen realmente capacidad para decidir: “En los puestos más importantes hay poquísimas mujeres entre quienes toman las decisiones”.

La inspiración de Zeller, según contó en la rueda de prensa del Festival, surgió de leer una noticia sobre cómo Mark Zuckerberg había pedido construir un refugio secreto en Hawai. “Me pareció una paradoja fascinante”, explicó el director. “Un hombre que había construido su fortuna conectando a millones de personas preparaba al mismo tiempo un plan para apartarse de ellas”. “De ahí nació una idea todavía más perturbadora: todos, en cierta medida, estamos tentados a vivir en un búnker. No necesariamente uno real, sino un búnker invisible”, dijo.

Una de las alarmas que enciende la película, añade Cruz, es precisamente esa: “Estamos a punto de perder la conexión humana”.