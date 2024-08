La salida de Paola Durante de La casa de los famosos México pasó a segundo plano en las redes sociales, y es que, aunque la modelo se convirtió en la primer integrante en ser eliminada, lo que verdaderamente llamó la atención de los usuarios fueron los duros comentarios que Ricardo Peralta hizo contra Mario Bezares en el posicionamiento.

Minutos antes de que Galilea Montijo diera el nombre del expulsado, los habitantes, uno por uno, se enfrentaron con los nominados y, cara a cara, le explicaron a su menos favorito, las razones por las que consideraban que debían irse.

El turno de Ricardo llegó y, ante la sorpresa del público y los habitantes, se fue duro y directo contra Mario Bezares. “No está pasando el clic. No me río de las cosas que haces, no me gusta las formas en las que a veces pones temas estrés y eres la persona que no me gustaría que estuviera en la casa”.

Las palabras del influencer provocaron una fuerte ola de críticas en las redes, donde lo tacharon de hipócrita y hasta de alzado. “La cara de Ricardo en la gala es nefasta, como sintiéndose superior. A nosotros tampoco nos da risa lo que haces”. “El único contenido que ha hecho Ricardo son sus caras”. “La casa de los famosos le está sepultando la imagen a Ricardo”. “No entiendo cómo pasó a ser del más querido al más odiado”, son solo algunas de las reacciones.

Pero eso no ha sido lo único que ha desatado el enojo en contra del creador de contenido, esa misma noche, una vez que la gala llegó a su fin, Peralta se acercó a Bezares para confesarle que uno de los principales motivos por los que ha evitado tener cercanía con él es porque le recuerda muchísimo a su padre, con quien ha tenido una muy mala relación desde siempre. Para varios fans, este acto fue un intento desesperado de evitar una enemistad con uno de los personajes más fuertes del juego.

Recordemos que Peralta entró al reality siendo el gran favorito para ganar, sin embargo, su popularidad ha ido decayendo con el paso de los días, algo totalmente contrario a lo que ha pasado con Bezares, quien rápidamente se ha posicionado como uno de los favoritos del público, al grado de que, junto con Shanik, fue uno de los más votados por el público.