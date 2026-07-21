Atake Klandestino al Vive Latino

Con casi 14 años de historia, Atake Klandestino se ha consolidado como una de las propuestas independientes más representativas del ska en la región de los volcanes.

Fundada en agosto de 2012 por Julio Francisco Ramos, “El Elfo”, la agrupación ha construido una identidad propia que hoy presume con orgullo bajo el lema “El poderoso ska de los volcanes”. “El ska fue el género que elegimos porque es una música que permite fusionarse con muchos ritmos, pero además representa protesta, resistencia, identidad y libertad”, asegura Julio Ramos, fundador y baterista de la banda.

A lo largo de su trayectoria han publicado un demo y dos discos de estudio, de los que sobresalen temas como “Par de copas” y “El cadáver”, favoritos de su público.

Ahora, la agrupación prepara el lanzamiento de su tercer álbum, El ska nos hará inmortales, además de colaboraciones con Royal Club, Perro Callejero y Sonora Skandalera.

Entre ciudades

Entre sus metas también figura una gira por Europa, Colombia y el Caribe, así como cumplir uno de sus mayores sueños: presentarse en el Festival Vive Latino. Para Julio Ramos, el verdadero éxito no se mide por la fama, sino por la conexión que han logrado construir con su audiencia. “Al pasar de los años la gente ya nos reconoce, corea nuestras canciones, al final de los conciertos gritan el nombre de Atake Klandestino y eso es lo más gratificante que nos ha regalado el ska…

Estamos profundamente agradecidos. El ska y la música se sienten, se viven y se comparten desde los escenarios”, precisó.