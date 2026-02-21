Atala dedica mensaje a Bisogno

La muerte de Daniel Bisogno sigue siendo un capítulo abierto para quienes compartieron con él algo una amistad con el conductor de televisión. Bisogno murió el 20 de febrero de 2025, tras enfrentar varias complicaciones hepáticas que deterioraron su salud en los últimos meses.

Su excompañera y amiga Atala Sarmiento publicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, en el que no solo recordó algunos de los momentos que pasaron juntos, también admitió que no ha podido superar su pérdida. “Llevo días soñando contigo, preguntándome dónde estarás. Si te encontrara, te diría que sigue siendo raro intentar acostumbrarme a tu silencio eterno”, escribió.

Mancuerna

La exconductora, además, habló sobre la mancuerna que hicieron durante años, dentro de Ventaneando y que traspasó los límites de la televisión. “No volví a toparme a ningún colega con quien reírme tanto, ni esa complicidad nuestra en la pantalla. No sé siquiera si exista, porque esa mancuerna que hicimos está difícil de superar”, agregó.

Sarmiento reconoció que, a pesar del tiempo, aún hay pequeñas cosas que sigue teniendo presentes de su amigo y que la hacen pensar que no se ha ido del todo.