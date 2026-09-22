Atrocidades del “Ángel de la muerte” al cine

A Josef Mengele le llamaron el “Ángel de la Muerte” por sus sádicos experimentos en Auschwitz, uno de los principales centros de exterminio judío durante la Segunda Guerra Mundial.

Se dice que el médico nazi, además de seleccionar quién debía ser enviado a la cámara de gas, estaba obsesionado con los gemelos, a quienes amputaba las extremidades, inoculaba enfermedades como la tifus o cloro en sus corazones.

Tras la caía de Hitler no fue detenido y logró irse a Sudamérica y, poco después, el médico regresó a Alemania como si nada hubiera pasado. Hace casi una década, el escritor francés Olivier Guez escribió la novela La desaparición de Josef Mengele y posteriormente el productor mexicano Julio Chavezmontes, sorprendido con la historia, compró los derechos para hacerla película junto con su colega Charles Gillibert.

Estreno

Ahora la cinta homónima de la novela llega a cines bajo la dirección del ruso Kiril Seerebrennikov (Leto) y llevando en el protagónico al actor alemán August Diehl. “Leí la novela y entendí que la historia trataba sobre un antiguo criminal de guerra que intenta escapar del castigo y de alguna manera conectaba con nuestra realidad actual, ya que vivimos en medio de una guerra; fue justo cuando comenzó el conflicto entre Ucrania y Rusia, yo estaba profundamente conmocionado y tuve que abandonar mi país, cambiar mi vida por completo y afrontar las consecuencias de una guerra”, cuenta el director.

El Mengele de la película, explica, es una persona que no se arrepiente de lo hecho. Es más, en algún momento dice que el pasado no importa. Se vuelve odioso. Pero hay algo que lo va acabando. “Quería recordar al público que, aunque una persona no reciba un castigo real o no sea juzgada por jueces profesionales, de todos modos, esa persona recibirá el castigo de la vida, de sí misma. Vendrá desde el interior. Su alma quedará destruida, su vida será miserable; esa será la verdadera consecuencia de todo lo que hizo”, comenta Kiril.

Eso sí, enfatiza, es importante mantener el recuerdo de ese tipo de personajes, para que no vuelva pasar algo similar. En las primeras escenas del filme, un grupo de estudiantes desconoce quién es Mengele.

Quien no conoce la historia…

“Lamentablemente, la humanidad no es lo suficientemente inteligente; la gente no toma en cuenta las sugerencias de la historia ni las lecciones de los tiempos difíciles del pasado, repiten los mismos malditos errores”.

“Aquí el actor tenía que interpretar la maldad pura, había que encarnar a una persona mediocre que personifica el mal absoluto y, al mismo tiempo, actuar de manera que el público no sintiera lástima por él ni se compadeciera de él”, dice. La novela de Olivier Guez, que inspira el filme fue traducida a 25 idiomas.