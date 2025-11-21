Aub solicita ayuda para su hija

Carmen Aub, actriz de El Señor de los Cielos, ha hecho un llamado para recibir apoyo económico para su hija Lu, quien enfrenta una condición auditiva. En septiembre, poco después del nacimiento de su pequeña, la famosa compartió que, junto a su esposo, el artista Iván Sikic, atravesaron momentos difíciles por el diagnóstico de sordera moderada a severa de la bebé. Sin embargo, este desafío también los ha motivado a buscar todas las herramientas posibles para brindarle un mejor futuro, incluso si eso implica mudarse de Miami, donde la actriz ejerce su carrera.

En entrevista con TVNotas, Carmen recientemente reveló que se mudarán a Nueva York, ya que allí encontrarán acceso a mejores recursos médicos. “Nos vamos a tener que mudar porque allá están los seguros médicos y toda la ayuda que podamos conseguir. Además, hay una comunidad mucho más grande de personas sordas”, explicó.

La estrella se sinceró sobre lo difícil que ha sido escuchar a personas minimizar la situación de su hija diciéndole que “podría haber sido peor”. Recordó que, si bien entiende esa intención de consuelo, ella pensaba: “Tampoco quisiera estar viviendo esta situación”.

Aun así, reconoció sentirse afortunada por poder ofrecerle a su bebé lo mejor y tener la posibilidad de mudarse para buscar ayuda del gobierno. En cuanto a su experiencia como madre, Carmen encontró mucho apoyo en su esposo Iván, con quien comparte la misma visión para el bienestar de Lu. “En muchos momentos todavía, aunque ahora menos, me enojo con la vida, porque si de por sí la maternidad ya trae muchos retos y es un proceso de adaptación, de reencontrarnos como mujeres en este nuevo rol, además tengo que lidiar con ir al audiólogo, otorrinolaringólogo... Son muchas cosas que, en otra situación, una mamá primeriza como yo no tendría que estar viviendo, y de ahí viene el enojo”, dice.

Actualmente, Carmen espera saber si su hija es candidata a un implante coclear, un dispositivo que permite a las personas con sordera profunda o severa percibir sonidos al estimular directamente el nervio auditivo.