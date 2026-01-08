Auditorio Nacional, el más taquillero

El 2025 fue un gran año para los espectáculos en México, sobre todo en la capital, para muestra basta con ver la cantidad de boletos que vendió el Auditorio Nacional.

El llamado Coloso de Reforma se convirtió en el recinto más taquillero a nivel mundial, superando a otros de mayor capacidad como el Radio City Music Hall de New York.

Con 1 millón 691 mil boletos, el Auditorio se colocó en la primera posición de los 200 teatros más rentables del mundo, según el sitio especializado Pollstar. Sin embargo, en el listado de mayor dinero recaudado, el recinto bajó una posición, pues junto la cantidad de 104 millones 725 mil pesos.

La buena noticia no solo es para el Auditorio Nacional, ya que otros representantes nacionales también se colaron en la lista, como el Auditorio Telmex de Guadalajara, el Pepsi Center de la Ciudad de México y el estadio GNP, entre otros.