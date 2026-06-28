Aumentan visitas a zonas arqueológicas

Entre 2024 y 2026 se registraron más de 57.4 millones de visitantes en los 184 museos y 195 zonas arqueológicas del país, lo que representó un aumento de 18 por ciento, informó la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

Señaló que por la Copa de Futbol el número de visitantes se ha incrementado y en el marco del mundial social “hemos fortalecido la infraestructura con una inversión de 400 millones de pesos”.

Explicó que se tienen exposiciones en toda la red de museos, y resaltó que en el museo del Templo Mayor está el juego de pelota en Tenochtitlán: “Una exposición que habla justamente del ritual religioso, político, y social de esa práctica”.

Entre otros, citó que el Museo Nacional de Antropología alberga Futbol 2026, de la la fotógrafa Annie Leibovitz, quien busca retratar la relación entre la pelota y sus aristas sociales, culturales y políticas en México.

Palacio

La secretaria mencionó que en Bellas Artes se expone arte chicano, lo que constituye la primera vez en que ese museo abre las puertas a “todos los colectivos de nuestros hermanos migrantes. Ha tenido muchísima afluencia y en particular también está teniendo recepción la de Roberto Montenegro, que es uno de los precursores del muralismo, que no es tan conocido como Diego Rivera o Siqueiros, pero que es importantísimo porque también habla de las artes populares de nuestro país”.

La funcionaria destacó que frente al Templo Mayor abrió sus puertas el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, mismo que reúne distintas etapas de la historia de la ciudad, además que conserva vestigios arqueológicos, hallados durante su restauración. Entre ellos, esculturas y restos de una antiguo escalinata mexica.