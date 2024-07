Patricio Cabezut y Aurea Zapata se están enfrentando en un proceso legal por dos fuertes acusaciones, la primera del 2021, por presunta violencia intrafamiliar; y la segunda, aún más grave, por el supuesto abuso sexual que habría cometido en contra de sus dos hijas menores.

Aunque el caso se encuentra en fase de investigación complementaria, ahora, Zapata decidió exhibir las pruebas que demostrarían los maltratos que tanto ella como sus pequeñas vivieron a manos del conductor.

La presentadora acudió al programa Hoy con la única intención de dar su versión de los hechos, y es que, asegura, está cansada de que se ponga en duda su palabra y la de sus hijas. “Estoy aquí para decir basta a toda la violencia, basta a las mentiras que se han dicho de mi persona y de no creer en el testimonio de mis hijas”, dijo.

Después de explicar que Cabezut tiene abiertas dos carpetas de investigación y enfrenta dos procesos legales (por violencia y abuso sexual), la también actriz mostró unas imágenes que ella misma grabó en 2020, cuando todavía vivían en pareja y en las que, presuntamente, se puede escuchar como el presentador violentaba a las niñas.

Aunque en la grabación mostrada no se puede ver al famoso en pantalla, sí se escucha su voz mientras regaña a sus hijas y, en cierto momento, amenaza con golpearlas. “¿Qué pasó? ¿Te está molestando? Te voy a dar unos cinturonazos”, le dice a una de las niñas. Para después agregar: “Ya estoy cansado. Ahora sí me cansaron”. Segundos más tarde, Aurea sale del cuarto donde se encontraba confinada para enfrentarlo. “¿Qué te pasa? ¡Déjalas!”, se le oye gritar.

La exesposa de Cabezut explicó que el video forma parte de las pruebas que, hace tres años, dio a las autoridades para apoyar su denuncia por violencia y aunque está consciente de que podría perder fuerza ante el juez, está decidida a demostrar al público que ella no es la mala del cuento.

“Pensé mucho en traer este video al aire. Me decía que quizás este video puede perder fuerza en una de mis denuncias de violencia contra el papá, pero ya basta de que le crean al señor porque tiene tantos años en el medio y porque habla bonito”, externó.

Sobre lo que vivió en sus diez años de matrimonio, Aurea asegura que fue víctima de golpes, insultos y maltrato psicológico. Incluso, confesó que, si Cabezut no pudo convivir con las niñas después del divorcio fue porque él canceló las visitas que, por ley, se le habían concedido.

Respecto a las acusaciones de abuso sexual, aseguró que si no denunció antes fue porque no lo sabía. “Mis hijas, al verse presionadas con tanto alboroto mediático que el papá ha provocado y que yo les expliqué, mi hija mayor me dijo ‘yo te tengo que contar lo que mi papá nos hacía y lo que por años nos pidió que no te dijéramos’, porque las tenía amenazadas”, afirmó.

Por último, pidió a las autoridades justicia y al padre de sus hijas que lleve su proceso como ella lo ha hecho, en silencio, por el bien de las pequeñas.