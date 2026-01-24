Aurelio Casillas, de vuelta a la pantalla

Aurelio Casillas regresará a la décima temporada de El Señor de los Cielos, así lo confirmó Rafael Amaya en un video, lo que ha emocionado a los fans tanto de la historia como a los fieles seguidores del actor mexicano.

La historia de Telemundo está inspirada en el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes; Amaya estuvo presente poco más de una década, desde la temporada uno que fue estrenada en 2013, hasta la temporada 9, en 2024. “Así como lo oyen. Rafael Amaya regresa a las pantallas de Telemundo como Aurelio Casillas en la décima temporada de #ESDLCX ¡Arre!”, se lee en el anuncio que acompaña el video.

El rol de Amaya como Aurelio Casillas lo catapultó a la fama internacional, lo consolidó como estrella de “narcoseries” con ratings récord para Telemundo. El actor enfrentó adicciones y problemas de salud que lo obligaron a pausar grabaciones antes de la temporada 8.

Sin embargo, volvió para cerrar la temporada 9 con un adiós emotivo, y aunque la historia de la familia Casillas continuó con Dinastía Casillas, Aurelio siempre se extrañó.