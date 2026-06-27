Aurelio Casillas, el John Wick mexicano

Aurelio Casillas está por reaparecer en la serie El Señor de los Cielos, en lo que será la temporada final de la exitosa historia de narcotráfico que comenzó en abril de 2013, y en el adelanto que se compartió, se observa al actor Rafael Amaya protagonizar varias escenas de acción al grado que muchos usuarios ya lo llaman el “John Wick mexicano”.

La historia, inspirada libremente en la vida del narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez, sumará 10 temporadas llenas de aventuras, traición, amor y poder, la mayoría de ellas encabezadas por Aurelio Casillas.

Contento por su regreso

Amaya, de 49 años está muy emocionado y agradecido con su regreso a la historia, el cual marca el cierre definitivo; en el adelanto de la última temporada que recién se dio a conocer en redes, Aurelio aparece en acción y en la búsqueda de su hija Rutila Casillas, interpretada por Carmen Aub.

Los fans, quienes ya esperan con ansias el arranque del final de la historia, compararon a Aurelio con John Wick, un exsicario legendario del inframundo criminal interpretado en varias películas por el actor Keanu Reeves, actualmente de 61 años.

John Wick fue criado y entrenado por la organización criminal Ruska Roma, dominando múltiples estilos de artes marciales, combate táctico y el uso letal de prácticamente cualquier arma, llegando a matar a hombres con un simple lápiz.

En el adelanto Casillas aparece con cuchillo y peleando con sus enemigos, se sabe que es un experto con las armas y con estrategias para esconderse de sus contrincantes y sorprenderlos.

Comentarios

“Aurelio Casillas es el John Wick mexicano”. “La definición perfecta del John Wick latino en cada escena”. “Las escenas de acción están a nivel de cine”. “Necesito una película de acción de Rafa Amaya ya mismo”. “El verdadero John Wick de México está de vuelta”, se lee entre los comentarios.

El estreno de la temporada final será la noche del próximo 7 de julio por la señal de Telemundo.