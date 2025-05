Aurés Moussong crea metáfora sonora

Inspirado en el concepto del fuego y su metamorfosis, el compositor mexicano Aurés Moussong (CDMX, 1984) creó la obra “Flammes enlacées (Llamas entrelazadas)”, que se estrenará en México el 31 de mayo, a las 20:00 horas, en la sala Nezahualcóyotl, con la Orquesta Filarmónica de la UNAM (Ofunam), bajo la dirección de Sylvain Gasançon.

“Escribí ‘Llamas entrelazadas’ en 2024, durante el último año del posgrado en composición que realicé con Daniel D’Adamo, en el Conservatorio de Estrasburgo. El concepto que me interesó explorar fue el de la energía y esto me llevó a la idea de abordar una metamorfosis a través de la metáfora del fuego”, dice Moussong en entrevista.

En esta obra, abunda, “el sonido emerge con la sutileza de una llama naciente: una atmósfera intrigante y etérea que se expande, como brasas que despiertan en la penumbra. Poco a poco, la obra cobra vida, las llamas se entrelazan en un juego hipnótico de movimiento y color, trazando líneas sonoras que se encienden y retuercen con creciente intensidad”.

Añade que “a medida que avanza, la energía se desborda en una danza frenética y rítmica. Entonces, los distintos grupos instrumentales se entrelazan en un tejido sonoro intrincado y vertiginoso, entre momentos de tensión extrema y destellos de lirismo efímero”.

Es así como “Llamas entrelazadas”, que también se tocará el domingo 1 de junio, a las 12:00 horas, en el mismo escenario, intenta sumergir al oyente en un paisaje vibrante, “donde la materia sonora arde y se transforma hasta alcanzar su clímax más explosivo, con lo cual esta obra conduce al oyente desde su tímido nacimiento hasta su máximo fulgor, como un despliegue de energía que se consume a sí mismo”.

En su breve trayectoria, Moussong ya ha compuesto alrededor de 25 obras para distintas formaciones, que abarcan desde solos instrumentales hasta ensambles y orquesta, incluyendo algunas piezas con electrónica que se estrenaron fuera del país.

Por ejemplo, “Diptych”, para piano y orquesta, se estrenó en Budapest; “Of silence and stone”, para orquesta de cámara, fue tocada por la Lugano Sinfonietta, en Suiza; y “Nostalgia y encrucijadas”, para flauta, clarinete, saxofón, violín y piano, fue estrenada por el Barcelona Modern Ensemble, en España.

Además de “Cuarteto de cuerdas”, que lanzó el Mivos Quartet en el Valencia International Performing Festival; “Oblivious to the passage of time”, para flauta, clarinete, viola, contrafagot y acordeón, tocada por Kollektiv Unruhe, en Alemania; y “Rumore, molto rumore”, para consort de viola da gamba, interpretada en la Accademia Chigiana, en Siena, Italia, entre muchas más.