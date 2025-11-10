Auténticos decadentes celebran 30 años

La casa de los Diablos rojos del México conocido también como el estadio Alfredo Harp Helú, abrió por primera vez a los espectáculos con el concierto de la banda argentina Los Auténticos decadentes, que celebraron los 30 años de Mi vida loca, uno de los discos favoritos de los fanáticos.

El estreno del estadio de beisbol para conciertos multitudinarios no podría haber tenido mejores padrinos que Gustavo “Cucho” Parisi, Jorge “Perro Viejo” Serrano, Diego Hernán Demarco y compañía.

Después de una explosiva presentación de Los Kachiporros, que fungieron como teloneros, un latido y un enorme corazón como un rubí brilló al centro del escenario y dio la bienvenida al grupo de Argentina a la par de que sonaban algunas de sus rolas en sinfónico. “La guitarra” fue el primer éxito en sonar por primera vez en el Harp Helú, con una ola de brazos alzados moviéndose como barra argentina, seguida de “Aguinaldo (frío/calor)”, igualmente cantada por todos los presentes, presagiando la locura de noche que se desataría por más de dos horas.

“Corazón”, “Diosa” y “Viviré por siempre”, confirmaron esta idea de un carnaval multitudinario, dónde un público de diversas generaciones se dedicó a cantar cada una de las rolas, quizás los más jóvenes o primerizos solo tararearon; sin embargo, estaban totalmente inmersos en la alegría de la banda argentina. “Cómo lo estás pasando México”, dijo rápidamente Cucho antes de cantar “Pendeviejo” en combinación con “Enciendan los parlantes”, canciones que alebrestaron aún más a los asistentes, los cuales gritaban el nombre de la banda una y otra vez.

“Atención porque la noche se pone roja, caliente, arriba los y las piratas”, vociferó Cucho antes de cantar “Los Piratas”, una de las canciones preferidas, tanto de los fanáticos como de los neófitos.

“Muchísimas gracias, estamos para festejar con ustedes en este hermoso estadio y con esta hermosa gente, solo en México se consigue, viva México cabrones”, dijo Gustavo Parisi antes de cantar “Besándote” en mezcla con “El gran señor”, quizás una de las más cantadas de la noche.