Auto de Ricardo Peralta se incendia

Los influencers y creadores de contenido Ricardo Peralta y César Doroteo, conocidos por ser los protagonistas de la dupla conocida como Pepe y Teo, vivieron un momento aterrador el pasado domingo 1 de febrero, ya que lo que debía ser un traslado normal, se convirtió en una escena de pánico y peligro.

Según lo que reportaron los propios comediantes, durante su trayecto sobre la carretera Tijuana-Mexicali, en Baja California, el vehículo comenzó a presentar varias fallas mecánicas, por lo que descendieron y se percataron que la parte inferior estaba cubierta con llamas.

Pepe y Teo se encontraban camino a su presentación en Mexicali, sin embargo, en cuestión de minutos, el incendio se intensificó, obligándolos a alejarse de la zona para estar a salvo. A través de un video publicado por Peralta en su cuenta de Instagram, el influencer comunicó que todos se encontraban a salvo. “Estamos bien, pero fue muy ‘shockeante’. Gracias a todos por su amor y sus mensajes, estamos bien todos. Fue en la carretera de Tijuana a Mexicali”, escribió.

Percance

En el mismo video se aprecia la magnitud del incendio y posteriormente se reporta la llegada de los bomberos. Los elementos de auxilio acudieron al lugar del siniestro para mitigar y sofocar las llamas, y asegurar la zona, evitando incidentes y riesgos adicionales para los demás autos que circulaban por ese trayecto.

Ricardo Peralta explicó que el incendio se propagó con mucha rapidez y no hubo realmente oportunidad para controlarlo. Aunque pudieron salir de la camioneta de manera oportuna, únicamente lograron bajar con ellos un artículo personal, y todas sus posesiones que se encontraban en la cajuela, se dieron por perdidas —vestuarios y otros accesorios para su show—. A pesar de que se reportó pérdida total del vehículo, Pepe y Teo confirmaron que todos lograron salir a tiempo y no hubo lesionados. Asimismo, agradecieron a sus fans, seguidores y amigos por los mensajes y buenos deseos.

El show debe continuar

A pesar del fuerte accidenteque hizo a ambos comediantes vivir momentos de intensidad, Pepe y Teo confirmaron en sus redes que su presentación en Mexicali no se cancelaría y que ya iban camino al evento.