Autores mexicanos llegarán a la FIL Guadalajara

Italia será país invitado de honor en la 40 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México. La iniciativa “Italia como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara”, es una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, en colaboración con la Embajada de Italia en Ciudad de México y el Instituto Italiano de Cultura en Ciudad de México; el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Bibliotecas e Institutos Culturales; la Dirección General de Espectáculos; la Dirección General de Cine y Audiovisual con Cinecitt; la Dirección General de Museos y el Centro del Libro y la Lectura; la ICE (Agencia para la Promoción en el Exterior e Internacionalización de Empresas Italianas); y en colaboración con la AIE (Asociación Italiana de Editores).

Esta estrategia busca impulsar la internacionalización de la edición italiana mediante la expansión de la venta de derechos de traducción en el mercado hispanohablante.

En 2025, el sector alcanzó un récord con casi nueve mil contratos. Los espacios de la feria en México acogerán a más de 40 editores, quienes se reunirán con colegas de todo el mundo en los espacios dedicados a profesionales.

Homenaje

La delegación se centrará en el programa El mundo nos habla como un gran libro, un homenaje a Umberto Eco, que servirá de marco para el programa literario desarrollado por el Centro de Libros y Lectura, instituto autónomo del Ministerio de Cultura, en estrecha colaboración con la AIE. Entre los 58 participantes destacan Alessandro Baricco y Milo Manara. El programa cultural incluirá también conciertos, catas de vino y comida, proyecciones de películas, una exposición sobre el cómic El nombre de la rosa y una exposición dedicada a Caravaggio.

A la inauguración oficial, que tendrá lugar el 28 de noviembre, asistirán altos representantes del gobierno y el presidente de la AIE, Innocenzo Cipolletta.